شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع من كواليس "سره الباتع".. ست بـ100 راجل تقاوم الحملة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة حنان مطاوع فى السباق الرمضانى المقبل 2023، من خلال مشاركتها فى مسلسل "سره الباتع"، إذ تجسد دور "صافية"، وهى إحدى السيدات التى لها دور كبير فى المقامة ضد الحملة الفرنسية على مصر، كما تعيش خلال الأحداث قصة حب أسطورية بالسلطان حامد الذى يقوم بدوره الفنان أحمد السعدنى.

وحرصت قناة on على الترويج لمسلسل "سره الباتع" وشخصياته، حيث نشرت الصفحة الرسمية للقناة عبر "فيس بوك"، صورة لحنان مطاوع من كواليس المسلسل، أثناء مقاومتها للحملة الفرنسية، معلقة عليها: "صافية ست بـ100 راجل هنعرف دورها فى المقاومة أمام الحملة الفرنسة فى سره الباتع استنونا فى رمضان شهر الفرحة على شاشة ON".



حنان مطاوع من كواليس سره الباتع

يعرض مسلسل "سره الباتع" المأخوذ عن قصة للأديب الراحل يوسف إدريس، وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف فى أولى تجاربه الدرامية فى موسم رمضان 2023 عبر شاشة قناتي الحياة وon، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch It الإلكترونية.

والعمل عبارة عن دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم، وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز.



سره الباتع

ويشارك فى بطولة مسلسل "سره الباتع" أيضاً أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.