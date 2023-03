الصورة الأولى لـ فاطمة ابنة محمد حماقي… هل تُشبه والدها؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مارس 2023 12:50 مساءً - دائماً ما يهتم الجمهور بالمشاهير الذين يحبهم ويحب أن يتعمق في حياتهم الخاصة ولاسيما صور أبنائهم، الذين يتميز العديد منهم بالوسامة والجمال.

رغم تفضيل بعض المشاهير إبعاد أبنائهم خارج دائرة اهتمام وسائل الإعلام، التي دائما ما تسعى إلى تسليط الضوء عليهم، إلا أن بعض روّاد السوشيال ميديا والكثير من الصفحات الفنية يقومون بالبحث وراء المشاهير وحياتهم العائلية فتنتشر بين الحين والآخر صور المشاهير مع أبنائهم وبناتهم.

ومن بين هؤلاء فاطمة إبنة الفنان المصري محمد حماقي التي تصدر اسمها الصفحات بعد انتشار صورة لها مع الدها، والتي نالت إعجاب عدد كبير من محبيه، مع العلم أنه ليس مؤكدًا أن تلك الفتاة هي إبنة حماقي.

وكان الفنان محمد حماقي قد نشر صورة من أجواء احتفاله بعيد ميلاد زوجته السيدة نهلة الحاجري، ظهرت فيها إبنته (فاطمة)، وبرغم أنه قام بتمويه معالم وجهها إلا أن الشبه الكبير بدا واضحًا بين فاطمة ووالدها.

وكان الفنان محمد حماقي قد نشر في وقت سابق عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور “اإستجرام” صورة معبرة عن وصول إبنته الأولى “فاطمة”،

وظهر النجم حماقي في تلك الصورة وهو يحمل مولودته الأولى “فاطمة” في حديقة منزله ويتحدث في الهاتف.

وكتب معلقًا عليها “My time with the little one ❤️❤️”، وتفاعل معه عدد كبير من زملائه بالوسط الفني.

زواج محمد حماقي

يُذكر أن محمد حماقي تزوج من نهلة الحاجري، وهي سيدة أعمال مصرية، من خارج الوسط الفني وتنحدر من عائلة ثرية مقيمة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة؛ وأقيم حفل الزفاف في عام 2011، ولكنهما أعلنًا طلاقهما لمدة عامين، ليعلنا عودتهما من جديد في 2016، وأنجبا ابنتهما الوحيدة (فاطمة).

محمد حماقي يتحدث عن حياته الشخصية وعلاقته بزوجته

الجدير بالذكر أن النجم محمد حماقي مقل في ظهوره الإعلامي منذ سنوات، وفي رأس سنة 2023 ظهر في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس.

وتطرق الحوار خلال الحلقة لحياة حماقي الشخصية وحبه للجلوس في البيت وانتقاله للسكن في أكتوبر بدلا من التجمع الخامس رغم بعد المسافة.

وقال حماقي: “أحب الجلوس في البيت، هناك لست مضطر أن أكون محمد حماقي، أجلس بحريتي، فأنا أسير أحيانا حافي القدمين، لا داع لصورة النجم، مستحيل تحت أي وضع يطلب مني شخص صورة معي وأرفض حتى لو لم أكن في مود جيد، ففي البيت أكون محمد”.

وتابع: بحب أقعد أكل على الأرض، من الحاجات اللي بستمتع بيها إني أفرش مفرش على الأرض واقعد أكل، وده بيحصل أكتر في المكتب مثلا، وأنا قاعد اشتغل في الألبوم في الاستديو بتاعي في المنزل، فأنا طول اليوم ارتدي البيجاما وبالنضارة، انا ألبس نظارة طبية لا أظهر بها أمام الجمهور.

وعن سكنه في منطقة السادس من أكتوبر، قال: “في مثل بيقول (سألوا جحا بلدك فين يا جحا، قال اللي فيه مراتي)، أنا من مدينة نصر، وزوجتي من الزمالك، وشقيقاتها بعد زواجهما انتلقتا للعيش في 6 أكتوبر، وأصدقائها وأسرتها كلها هناك، وأنا غير متواجد بصفة مستمرة في المنزل وكثير السفر، فالأفضل لها السكن بالقرب منهم، وانتقالي أنا سهل”.

انفصال حماقي عن زوجته

وتحدث حماقي عن انفصاله من زوجته قائلا: “قرار الانفصال جاء بالعقل، لكن عودتنا كانت من القلب، لا أريد وصفه بأنه كان سوء تفاهم بل كان نوع من تضخين الدماغ بلا سبب، ووجدنا أنه من الأسهل الانفصال، وعشت سنتين غير قادر على الارتباط وهي أيضا، وكانت فكرة أنها من الممكن أن تتزوج تؤرقني ويطير النوم من عيني”.

وأضاف الفنان المصري: أنا أحب نهلة جدًا، من قلبي ومن عقلي، وأحمد الله على قرار العودة وأنها في حياتي.

أما عن دوره كأب، قال حماقي: أنا أب مفسد وصارم وكل الصفات، أوصي زوجتي بألا تستجيب لطلبات معينة لابنتنا وتلتزم بذلك، ولكني أوفرها لها، وهذا يزعج والدتها جدًا، وابنتي تحب الموسيقى وتعزف حاليًا الدرامز والبيانو.

