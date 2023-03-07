هل تتذكرون صاحب أغنية “عبد الهادي”؟ .. أحدث ظهور ل شاندو بعد فترة غياب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مارس 2023 12:50 مساءً - بعد فترة غياب عن الساحة الفنية والظهور إعلاميا، خرج المطرب شاندو الذي اشتهر بأغنية “عبد الهادي” وأيضا أغنية “السنجلاب” بتصريحات له كشف من خلالها عن سبب ابتعاده هذه الفترة ومستجدات أعماله الفنية .

قال المطرب شاندو في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامي إيمان الحصري إن اختفاؤه عن الساحة والجمهور لم يكن شيئا مقصودا، مضيفا: “كان عندي مشكلة كنت مغلب دور القلب على العقل تماما” .

وأشار شاندو إلى أن الأعمال التي كان يتم عرضها عليه، لم تكن تتناسب معه وهو ما تسبب في طول فترة ابتعاده مع اجتهاده في تحقيق التوازن بين العقل والقلب .

تابع حول أعماله القادمة كاشفا عن أحدث أغنياته والتي تحمل اسم “لو حد قاله تعالى محتاجلك”: “بشتغل على حاجات جديدة هرجع وبعمل أغاني تاني .

وبسؤاله عن أغنيته الشهيرة “عبد الهادي” وفكرتها، أجاب شاندو: “اتعملت في وقت الأغاني كانت بتتعمل فيه في مطبخ، اللي هو كلنا بنقعد ونشتغل مع بعض أنا ورحيم والشاعر أحمد مرزوق والموزع محمد مصطفى” .

أضاف: “عملنا عمل رائع كان كله حب أساسا، المسألة لما بيكون فيها حالة الحب دي، النتيجة بتكون كويسة وجميلة زي عبد الهادي ونجاحها بيستمر كمان مع الوقت” .

وأكد المطرب شاندو على أنه في الفترة الماضية لم يبتعد عن الفن بشكل تام، فعلق قائلا: “أنا كنت بشتغل وبعمل أغاني باستمرار، ودلوقتي عندي شغل جديد بس عندي حاجات تانية بعملها في الحياة ومشاريع تانية بس الفن هو حياتي” .