شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء جلال تطلب الدعاء بالشفاء العاجل لـ شيرين الطحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة صفاء جلال من كل متابعيها الدعاء للفنانة شيرين الطحان بالشفاء العاجل، بعد دخولها العناية المركزة، ولم تكشف صفاء جلال سبب مرض شيرين وسبب دخولها العناية.

وكتبت صفاء جلال، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "ادعوا لحبيبتى الجميلة شيرين الطحان فى العناية المركزة ادعوا لها ربنا يشفيها ويعافيها يارب".

وآخر أعمال صفاء جلال، مسلسل "جروب العيلة" وعرض مؤخرا على قناة On ومن بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، ورشا المهدى، وأحمد سعيد عبد الغنى، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجى، وترنيم، وعلاء عرفة، ومن تأليف منة فوزي وهند عبدالله، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وإخراج منال الصيفي.

كما قالت الفنانة صفاء جلال إنها شاركت فى مسلسل جروب العيلة مع الفنانة سميحة أيوب، معقبة: "استمتعت جدا فى مسلسل جروب العيلة مع الفنانة سميحة أيوب.. والمسلسل خلصناه فى أكتر من 21 يوم، واستفدنا من الفنانة سميحة أيوب".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: "شارك معايا فى المسلسل الفنان أحمد سعيد عبد الغنى ورشا مهدى ورشا جمال.. وجسدت دوري في المسلسل زوجة غيورة وكان زوجها واحدة بتلاعبه.. والفنانة سميحة أيوب محضرة وقوية فى تجسيد المشاهد وكنا بنستمتع معها فى الكواليس والمرة الثالثة أشارك معاها فى مسلسل".