شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مسلسلات جمعت أمير كرارة وأحمد صلاح حسنى.. من تحت الأرض لـ سوق الكانتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرر النجمان أمير كرارة وأحمد صلاح حسنى التعاون مرة أخرى فى دراما رمضان 2023 من خلال مسلسل "سوق الكانتو"، وذلك بعد عدد من الأعمال الدرامية التى كونا خلالها ثنائياً ناجحا بشكل كبير، حيث يعد مسلسل "سوق الكانتو" الذى سيعرض على قناة DMC، سادس تعاون يجمعهما، ويجسدان خلال أحداث المسلسل دور شقيقين.

مسلسل تحت الأرض

كانت بداية الثنائى أمير كرارة وأحمد صلاح حسنى من خلال مسلسل "تحت الأرض" عام 2013، وتدور الأحداث حول ضابط أمن دولة تحول إلى إرهابى مأجور من قبل جهة رسمية، من مصلحتها إبقاء البلد فى حالة اضطراب للبقاء فى السلطة، وبمرور الوقت يضطر جمال للمشاركة فى قتل طفل، لكن ضميره يستيقظ مؤخرا، وتتوالى الأحداث.

مسلسل أنا عشقت

كرر أحمد صلاح حسنى وأمير كرارة التعاون فى العام التالى 2014، من خلال مسلسل "أنا عشقت"، ويجسد أمير كرارة شخصية حسن، مهندس شاب تربطه قصة حب قوية مع ورد، بنت الجيران، وتتوّج العلاقة بالزواج، لكن تشاء الظروف أن يسافر ويبتعد عنها، فتعيش فى انتظاره، وتتوالى الأحداث.

مسلسل حوارى بوخاريست

شارك أحمد صلاح حسنى مع أمير كرارة فى العام التالى من خلال مسلسل "حوارى بوخاريست" عام 2015، وتدور أحداثه حول سيد جاد الله الشهير بسيد بوخاريست، لاعب جودو محترف وقوي، يعيش في حي السيدة زينب بالقاهرة مع أشقائه الأربعة، بعد شعوره بالإحباط من عدم تقدير الدولة له كرياضي حصل على بطولات في مصر، تدفعه الظروف لاستغلال قدراته في الأعمال الإجرامية من الباطن، مما يعرضه للكثير من المواقف الخطيرة عليه وعلى حياة أشقائه.

مسلسل كلبش

غاب الثنائى أمير كرارة وأحمد صلاح حسنى عن العمل سوياً 3 سنوات وعادا مرة أخرى من خلال الجزء الثانى من مسلسل "كلبش" عام 2018 والتى تدور أحداثه، حول الضابط سليم الأنصارى الذى ينال الترقية بعد نهاية الجزء الأول، ويتولى بعدها مأمورية للإشراف على سجن العقرب، وفى هذا الإطار تحدث مفاجآت عديدة، ويتم قتل أهله وإصابته بالعديد من الإصابات البالغة، لتبدأ رحلته فى البحث عن القاتل، لكى ينتقم منه.

مسلسل الاختيار

شارك الفنان أحمد صلاح حسنى كضيف شرف فى دور ضابط ضمن أحداث مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة عام 2020، ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.