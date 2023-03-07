في عيد ميلادها.. إطلالات جريئة ومُثيرة لـ إبنة ماجد المصري بعد خلعها الحجاب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مارس 2023 11:49 صباحاً - تصدر اسم ماهيتاب ابنه الفنان ماجد المصري الترند علي مواقع السوشيال ميديا وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

ماهيتاب ماجد المصري بدون حجاب

وكانت ماهيتاب ماجد المصري قد فاجأت متابعيها في الفترة الماضية بسبب خلعها للحجاب ونشرت العديد من الصور لها بشعرها بدون حجاب.

فنشرت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة لها وهي ترتدي إطلالة جذابة فارتدت فستان من اللون الأسود طويل مكشوف من الصدر مطرز من بالفضي من هذه المنطقة.

ظهرت ماهيتاب في صورة أخري وهي ترتدي إطلالة كاجول جذابة فارتدت توب من اللون الابيض ونسقت معه جاكت من اللون البيج وارتدت بنطلون من الجينز

كما ظهرت ماهيتاب بإطلالة تعتبر الأجرأ بين إطلالاتها‘ حيث ارتدت فستان من اللون الابيض بدون أكمام بفتحه ساق كبيره واعتمدت ان يكون شعرها الأسود منسدلا ووضعت مكياج ناعم من الألوان النود .

من هي ماهيتاب المصري؟

ماهيتاب هي ابنة منى إش إش، الزوجة الأولى للفنان ماجد المصري، تعمل في تدريب الملاكمة، بعد أن ساعدتها أسرتها في قرارها، تحدثت في إحدى البرامج أنها تخشى تدريب والدها الفنان ماجد المصري الملاكمة، حتى لا يفسد وجهها.

قررت ارتداء الحجاب، قبل فترة وأعلنت ذلك عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معبرة عن سعادتها بالقرار: «زي النهاردة من سنة كان يوم مهم أوي بالنسبة لي، كنت قاعدة مع قرايبي في البيت.. ومكنتش مركزة معاهم خالص، ولا مع كلامهم، كان في صوت في وداني مش بيروح بيقولي يالا يالا اتحجبي».

يرفض الفنان ماجد المصري دخول إبنته ماهيتاب عالم التمثيل، رغم أنه عرض عليها المشاركة في عدد من الأعمال الفنية.

لا تظهر ماهيتاب كثيرًا على «السوشيال ميديا»، لكنها لفتت الأنظار بظهورها في حفل زفاف شقيقها بالساحل الشمالي، إذ تألقت وقتها بارتداء فستان باللون السيلفر، الشبيه بفستان سندريلا، واعتمدت على ارتداء حجاب باللون الأسود، ووضع المكياج البسيط والهادئ.

أولاد ماجد المصري الأربعة

يُشار أن الفنان ماجد المصري تزوج سابقًا من منى إش إش وهي ابنة الملحن المصري المعروف حسن إش إش وانجب منها (ماهيتاب وأحمد) ولم يستمر هذا الزواج كثيراً، وحدثت بعض الخلافات بينهما وتم إنهاء هذا الزواج بعد فترة قصيرة.

وبعد ذلك تزوج الفنان ماجد المصري مرة ثانية بعد مرور عدة أعوام من رانيا أبو النصر وهي شخصية ليست من الوسط الفني، فقد نشأت بينهما قصة حب كبيرة، تعرف عليها الفنان ماجد المصري ثم تزوجا وأنجبا ولد وبنت، وعاش الفنان ماجد المصري حياة سعيدة مع أبنائه الأربعة، فهو يحبهم كثيرًا وينشغل بتربيتهم، وحريص على تعليم أولاده القيم والأخلاق.

ماجد المصري يتحدث عن زفاف إبنته ماهيتاب

وكان النجم ماجد المصرى قد احتفل بعقد قران ابنته ماهى من زوجته الأولى منى إش إش، ونشر ماجد عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، مجموعة صور من الاحتفال بكتب الكتاب فى منزل العروس، مصحوبة بتعليق :” تم بحمد الله كتب كتاب بنتى ماهى على مصطفى القاضى وعقبال عندكم جميعا ان شاء الله”، فيما حرص عدد كبير من متابعيه على تهنئته فور نشره الصور.

وقال الفنان ماجد المصرى، فى تصريحات تليفزيونية إن البنت بالنسبة للرجل شيء غالى جدا ويشعر بضـعفها، متابعا: كنت أنظر لعين عريسها وأقول لى أنا أعطيت لك ابنتى، وأنا متأكد أنه سيصونها، وربنا يقدره عليها.

وتابع الفنان ماجد المصرى: عندما تتزوج ابنتى فهناك شيء بداخلى يتم إزاحته، فهو إحساس لا يشعر به غير الأب أو من لديه أولاد فقط.

وحول طلباته من العريس قبل الزفاف، قال الفنان ماجد المصرى: أنا راجل بسيط وبشترى راجل ومصطفى زوج ابنتى رجل محترم .

وأشاد ماجد المصري بزوج ابنته قائلا: مصطفى شاب جميل ومن عيلة وناس محترمة جدا، وأنا بحترمه لإنه شاب مكافح وراجل، وأنا مشكـلتي في الحياة اللي ياخد بنتي يبقى راجل، معنديش متطلبات أخرى.

وشارك ماجد المصري جمهوره بفيديو له، يحتضن فيه ابنته ويبـكي، وذلك عبر ستوري له، بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وظهرت في الخلفية أغنية بنتي وحبيبتي، للمطرب مدحت صالح، التي تفاعل معها بشدة جعلته يبـكي، خلال هذه المناسبة.

الخليج 365

الخليج 365