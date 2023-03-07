إيمي سمير غانم تستذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مارس 2023 11:49 صباحاً - وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة إلى والدها الفنان الراحل سمير غانم، أعربت من خلالها عن اشتياقها له وتحدثت عن بعض صفاته .

نشرت إيمي سمير غانم صورة لوالدها الراحل عبر حسابها على موقع “انستجرام”، كتبت في تعليقها عليها: “روح قلبي وحشتني يا أحلي سمير وأطيب بسبوس” .

تابعت: “ربنا يرحمك يا بابي وربنا عالم انت كنت طيب قد ايه وأب حنين اوي اوي، أكتر واحد شفته طيب مع كل الناس حتي مع اللي مش كويس معاه كان برضه طيب جدا .. بحبك يا بابي” .

يذكر أن الفنان سمير غانم كان قد رحل عن عالمنا في 20 مايو من عام 2021 عن عمر يناهز ال 84 عاما متأثرا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية أثناء تواجده في إحدى المستشفيات .

وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة في مدينة نصر، واقتصر تلقي العزاء على المقابر .