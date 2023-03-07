شهيرة تُدافع عن منى زكي بعد الهجوم الذي تعرّضت له خلال الفترة الماضية

دافعت الفنانة شهيرة عن النجمة منى زكي بعد الهجوم الذي تعرّضت له خلال الفترة الماضية عقب نشر البوستر الأول لمسلسلها "تحت الوصاية".

وعبّرت شهيرة في تصريحات صحافية عن استنكارها الشديد للهجوم الذي شنّه البعض على منى زكي، قائلةً: "مستغربة الهجوم مش فاهمة هجوم على إيه، أولاً العمل لم يعرض بعد ولم نر منه حلقة واحدة، فلماذا نهاجم بوستر قبل العمل، ما يمكن له قيمة وتنفع الناس ويحمل رسالة وكلمة، ليه نهاجم شيء لم نر منه ولا حلقة غير بوستر هو ده كلام يعقل؟".

وأضافت: "مفيش بوستر هيغير حقيقة الواقع لأن المحجبة زيها زي أي واحدة ست جميلة ومحترمة وشيك ومهندمة وبتهتم بنفسها واللوك بتاعها حلو ومختلف، وحالياً أصبح هناك ملابس مخصوصة للمحجبات والمحتشمات وليست المحجبات فقط، هو علشان واحدة حواجبها تخينة يبقى ده تشويه للمحجبات، ده كلام عبط. الحجاب لا يمثل عائقاً عن التمثيل وفي محجبات وبيمثلوا عادي".

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