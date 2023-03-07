شكرا لقرائتكم خبر عن سما إبراهيم تنافس في رمضان بـ 3 مسلسلات.. الكبير ومذكرات زوج الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذي حققته على مدار الشهور الماضية خصوصًا في الأعمال الكوميدية، تشارك الفنانة سماء إبراهيم خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023 في 3 أعمال كوميدية مختلفة.

فبعد تألقها في الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" تستكمل سماء إبراهيم ظهورها في الجزء السابع من العمل الذي يعرض في شهر رمضان بشخصية "الكبيرة فحت"، حيث ظهرت في عدة مشاهدة كوميدية في البرومو التشويقي للعمل جمعتها بمربوحة (رحمة أحمد).



سماء ابراهيم من مسلسل الكبير أوي

يقوم ببطولة مسلسل "الكبير أوي 7" أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا وحسين أبو حجاج وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا، ونور اللبنانية، وكمال أبو رية، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

كما تشارك سماء في بطولة مسلسل "مذكرات زوج" للنجم طارق لطفي، والمكون من 15 حلقة، إذ تجسد دور زوجة الفنان خالد الصاوي خلال أحداث العمل، ويقعان في مشاكل زوجية بسبب الرتابة التي تصيب علاقتهما.



سماء ابراهيم من مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" مأخوذ عن كتاب "مذكرات زوج" للكاتب الراحل أحمد بهجت، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادى، بطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، هناء الشوربجي، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ تدور أحداثه في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر.

والعمل الثالث هو مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" بطولة النجمة يسرا في أول تعاون بينهما، وهو مسلسل اجتماعي كوميدي تدور أحداثه حول دكتورة للإعلام تعود إلى مصر برفقة أبنائها، وسط مغامرات كوميدية كثيرة يعيشوها في أكثر من منطقة.



سما ابراهيم من مسلسل حمدالله ع السلامة

مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بطولة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.