شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو نسب" يجمع ياسمين صبرى مع محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة ياسمين صبرى تصوير فيلم "أبو نسب" الذى يجمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" إخراج معتز التونى عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" إخراج حسين المنباوى والذى تم عرضه عام 2018، و"أبو نسب" يشارك فى بطولته ماجد الكدواني وتأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وتعود ياسمين صبرى إلى السينما فى 2023 بفيلمين بعد غياب 4 سنوات، أذ تستأنف تصوير مشاهدها فى فيلمها الثانى "البعبع" مع أمير كرارة بعد اجازة عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، عباس أبو الحسن، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.



محمد إمام وياسمين صبري

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى، فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسنى، مروى عيد، كارولين عزمى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام

يشار إلى أن محمد إمام قدم آخر أعماله فى السينما فيلم "عمهم"، والذى انطلق فى موسم عيد الأضحى الماضى وحقق ايرادات وصلت إلى 56 مليون جنيه وهى الأعلى فى مشوار إمام السينمائى، وشارك فى بطولة الفيلم

سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.