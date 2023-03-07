أول تعليق من وائل كفوري على أنباء زواجه من حبه الأول

ترددت أنباء في الفترة الأخيرة، بشأن زواج الفنان وائل كفوري، من حبه الأول، بعد فراق دام بينهما لمدة 19 عامًا، مما جعله يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي، ويصبح حديث مستخدمي السوشيال ميديا.

وفي أول تعليق لـ وائل كفوري، نفى تلك الشائعات، وقال إن كل ما تردد حول زواجه ما هو إلا مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، إذ قال في تصريحاته لإحدى القنوات اللبنانية: قالوا عني إني اتجوزت بس أنا متجوزتش.وكان قِيل إن الفنان وائل كفوري، عاد مرة أخرى لحب عمره، وهي فتاة مغربية من خارج الوسط الفني، تدعى ماجدة أليموس، وتداولت الصحف اللبنانية تفاصيل حفل زفاف كفوري من ماجدة، وأن الحفل سيقام في مدينة قبرص يوم 23 من الشهر الجاري بسبب اختلاف ديانتهما.

وأشارت المواقع إلى أن حفل زفاف وائل كفوري، سيقتصر حضور الشهود فقط، بسبب معارضة الأهل لتلك الزيجة، حيث تأخر الزواج بينهما بسبب عدم موافقة أهل ماجدة أو ماجي.

حقيقة زواج وائل كفوري

وفي السياق ذاته، قيل إن وائل كفوري ابتعد عن حب عمره، بسبب زواجه من أنجيلا جورج بشارة، والذي أعلن انفصاله عنها مؤخرًا، وتشير تقارير صحفية لبنانية إلى أن ماجدة رافقت وائل كفوري في حفله بـ أبو ظبي ودبي، كما أنه أهداها سيارة فخمة كهدية زفافهما، وذلك حسبما نقلته بعض المواقع من مصادر مقربة من الفنان.

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