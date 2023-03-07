شكرا لقرائتكم خبر عن 453 مليون دولار إجمالى إيرادات فيلم Puss in Boots: The Last Wish عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرسوم المتحركة Puss in Boots: The Last Wish إلى 453 مليونًا و554 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ يوم 21 ديسمبر من العام الماضى 2022، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 177 مليونًا و127 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و276 مليونًا و427 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

فيلم Puss in Boots: The Last Wish يعتبر الجزء الثاني للفيلم الذى حمل نفس الاسم وتم طرحه في عام 2011، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها حينما قاما بالأداء الصوتي له الثنائى أنطونيو بانديراس وسلمى حايك.

وظهرت شخصية Puss in Boots لأول مرة من خلال فيلم الرسوم المتحركة SHREK 2 الذى ترشح للأوسكار سنة 2004، ثم ظهرت الشخصية فيما بعد فى عدد من الأفلام والأعمال التلفزيونية من إنتاج شركة DreamWorks Animation، من ضمنها فيلم الرسوم المتحركة PUSS IN BOOTS الذى صدر فى 2011.

فيلم Puss in Boots: The Last Wish تدور أحداثه حول شخصية القط Puss in Boots الذى اكتشف أن شغفه بالمغامرات سبب له كثير من الخسائر، لذا يقرر أن يخوض رحلة ملحمية للعثور على آخر أمنية أسطورية واستعادة خسائره .

وكانت النجمة العالمية سلمى حايك احتفلت بالفيلم رفقة أنطونيو بانديراس وظهرت مثل الأميرات وهي ترتدي فستان سندريلا الأزرق في العرض الأول لـ Puss in Boots: The Last Wish، في نيويورك