شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين دولار إضافية لـ Ant-Man and the Wasp: Quantumania عن الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania بـ 10 ملايين دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 373 مليونا و600 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 17 فبراير الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى.

وانقسمت إيرادات فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania بين 177 مليونا و 446 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و196 مليونا و154 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Ant-Man and the Wasp بطولة بول رود، وإيفانجلين ليلى، وميشيل فايفر، وكاثرين نيوتن، ومايكل دوجلاس، وجوناثان ميجورز، ومن إخراج بيتن ريد، ومن تأليف جاك كيربي وجيف لافنيس.

وكان فيلم Ant-Man الأصلى حقق إيرادات وصلت إلى 519 مليون دولار في جميع أنحاء العالم منذ عامين.

الفيلم يحمل رقم 31 الذي تم إصداره في Marvel Cinematic Universe، وحقق أعلى افتتاح في نهاية الأسبوع في شباك التذاكر المحلي، متجاوزًا اجزائه الماضية، Ant-Man 2015 (57 مليون دولار) و 2018 Ant-Man and the Wasp (75 مليون دولار).

في فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania يستكشف سكوت لانج (انتمان) وهوب فان دين (واسب) و Hope Van Dyne ، جنبًا إلى جنب مع دكتور هانك بيم و جانيت فان دين (واسب) عالم الكم ، حيث يتفاعلون مع مخلوقات غريبة ويشرعون في مغامرة تتجاوز حدود أبعد ما يعتقدوا أنه ممكن.