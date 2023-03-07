شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا عن لعبه دور جيمس بوند: "مجاملة لكنها ليست الحقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الممثل العالمى إدريس إلبا على الشائعات التي أكدت أنه كان يجري محادثات للعب دور جيمس بوند، قائلاً: "إنها مجاملة وشرف، لكنها ليست حقيقة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

في عام 2021، استبعد إلبا نفسه من تولي دور بوند من بعد الممثل العالمى دانيال كريج، الذي كان آخر ظهور له كعميل سري هو No Time To Die الذى طرح في نفس العام.

وبدأت الشائعات من حينها عن أن إلبا كان يجري محادثات لتمثيل دور البطولة في فيلم بوند القادم، وأكدت المنتجة باربرا بروكلي لاحقًا أن إلبا كان "جزءًا من المحادثة" حول من سيتولى الدور.

في مقابلة جديدة صرح إلبا قائلاً: "أحب سلسلة أفلام بوند، أنا قريب جدًا من المنتجين، كنا جميعًا نوعا ما نضحك على الشائعات لأنها مجرد لا شيء".

وأوضح ألبا قائلا: "لا يمكنني التحدث نيابة عنهم، ولكن من وجهة نظري، لم يكن هناك أي نوع من الحقيقة في أي من الشائعات التي انتشرت".

وذلك بعدما تعرض النجم العالمى إدريس إلبا، لانتقادات الشهر الماضى بعدما صرح بأنه لم يعد يصف نفسه بـ"ممثل أسود"، فحسب ما نشر موقع "ديلي ميل"، أثار نجم لوثر، البالغ من العمر 50 عامًا، وهو من أصول غانية وسيرالية كريولية، رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي عندما أوضح بالتفصيل كيف كان يعتقد أن تسميته بالـ"الممثل الأسود" تضعه فى "صندوق" وأن "الهوس" بالعرق يمكن أن يعيق التطلعات والنمو.

قال النجم العالمى فى تصريحات لـ Esquire: "علينا أن ننمو.. بشرتنا ليست أكثر من مجرد جلد"، وأضاف: "العنصرية حقيقية جدا.. ولكن من وجهة نظرى، فهى قوية بقدر ما تسمح لها أن تكون"، وانتقد النجم المعجبين الذين اتهموه بـ"إنكار بشرته السوداء" بتعليقاته المثيرة للجدل، قائلا: "أنا أقول إنني لا أحب أن أطلق على نفسي اسم الممثل الأسود هو من اختصاصى.. هذا أنا وليس أنت.. لذا لا تستدير وتقول لى، أنا أنكر بشرتي السوداء.. أين أنكرت ذلك؟ ولماذا أنكر".. إنه مجرد غباء".