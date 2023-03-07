“عيب واتهامات بالعرض”.. حرب كلامية بين صفاء سلطان وفارس اسكندر.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مارس 2023 02:43 صباحاً - شن الشاعر الغنائي اللبناني فارس إسكندر هجوما لاذعا على الفنانة الأردنية صفاء سلطان، بعد أن استنكرت الأخيرة تصريحات سابقة له في مقابلة إعلامية، ووصفتها بـ”قلة أدب”.

وسخر الشاعر اللبناني من صفاء سلطان، مبينا أنها “لعبت جميع الأدوار من فنانة إلى مطربة إلى مذيعة، ولم تحقق نجاحا، وذلك بعد أن قدمت تنازلات كثيرة، لذا أزعجها الانتقاد”.

وعلق بقوله: “انتبه، أكتر حدا زعجوا كلامي، هو أكتر حدا قدم تنازلات بـ الوسط الفني، والأخت الفاضلة قدمت تنازلات كتير وما وصلت لمحل، أصلاً مش معروف هي شو فنانة أو مطربة، مذيعة ولا ممثلة، فـ عادي تكون ردة فعلها هيك لأنو قدمت تنازلات وما وصلت لأي محل”.

وألمح فارس إسكندر إلى أن صفاء سلطان وصلت إلى الشهرة بسبب “فنان معروف”، مضيفا: “لو ما كنتي مصاحبة فنان معروف وإلو اسمو بالوسط الفني ما كان حدا يجيبك على عمل، لا تعملي حالك شريفة وإنتي خليتي بنتك تشيل الحجاب”.

وكان الشاعر اللبناني، قد صرح في وقت سابق مع الإعلامية رابعة زيات، بأن الفنانات لا بد أن يقدمن تنازلات أخلاقية ليلتحقن بالوسط الفني، ويحققن الشهرة، لافتا إلى انعدام العفة بالوسط الفني، والبنات عندهن كل شيء مباح تحت شعار “أنا فنانة”، على حد قوله، ما دفع بصفاء سلطان لشن هجوم عليه بعد استضافتها في برنامج “المجهول” للإعلامي رودولف هلال.

وشنت صفاء سلطان في البرنامج هجوما على تصريحات فارس إسكندر، معلقة بالقول إنه “خسر احترام الناس له”: “خسارة إنك خسرت كثير من الناس بتحترمك، الاحترام أهم من أي شي بالعالم، يكفي إني كنت بحترمك لما شوفك”.

وقالت في معرض ردها: “عيب عليه، عيب نحن بنات عالم وناس لما نكون فنانات وممثلات، شلون يعني ما بـ تمشي أمورنا إلا إذا.. عيب، عم يحكي بـ عرضنا بهل سهولة، وبدك نقول له وجهة نظرك! لأ، هيدي مش وجهة نظر هيدي قلة أدب”.