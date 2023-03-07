شكرا لقرائتكم خبر عن ناتشو يرفض تجديد تعاقده مع ريال مدريد ويتلقى عرض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتهي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ناتشو مع الملكي مع نهاية الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية عن حقيقة تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ناتشو مع الملكي خلال الفترة القادمة.

وأكدت التقارير الصحفية أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ناتشو رفض تجديد عقده مع الريال خلال الفترة القادمة.



وتلقى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عرض من نادي إشبيلية من أجل ضمه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة أمام نظيره نادي إسبانيول في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي إسبانيول يوم السبت المقبل الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.