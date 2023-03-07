شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ميلان الإيطالي يقترب من الغياب عن مواجهة توتنهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي صدمة قوية قبل مواجهة نظيره نادي توتنهام الإنجليزي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



واقترب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي براهيم دياز من الغياب عن مواجهة توتنهام الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يغيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي براهيم دياز عن صفوف الفريق أمام توتنهام الإنجليزي بسبب الإصابة.

موعد مباراة ميلان الإيطالي وتوتنهام



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي لخوض مباراة أمام نظيره نادي توتنهام الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي ونادي توتنهام الإنجليزي غدًا الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة في دوري أبطال أوروبا.

وكان قد حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي فوز هام على نظيره نادي توتنهام الإنجليزي بهدف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب.