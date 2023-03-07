شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى الفخرانى عن عمل جزء ثان من "وبينا ميعاد": هنقعد ونشوف زى ما عملنا فى أبو العروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الكاتب الصحفى ورئيس المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يسرى الفخرانى إلى إمكانية عمل جزء ثان من مسلسل "وبينا ميعاد" أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس قائلا: حينما اشتغلنا على مسلسل أبو العروسة ما كناش حاطين في دماغنا خالص إن فيه جزء تاني منه، ولكن لما بقى معانا براند صالح لإننا نعمل منه أجزاء تانية قعدنا وذاكرنا وشُفنا إيه ممكن نقدمه".

وأضاف: "مش بنعمل حاجة لغرض التقديم فقط، ولكن بنشوف إيه ممكن يتقدم، وفيه أحداث جديدة ستتم مناقشتها ولا مجرد تكرار، بمعنى لو عندى 60 حلقة ممكن أناقشهم بختار الـ 30 الأقوى منها وليس العكس إنى أعمل حلقات بكثرة".

وتابع: "وبينا ميعاد أصبح من ضمن البراندات اللى عندنا، وبالتالي لما هنقعد ونذاكر هنشوف إيه ممكن يحصل".



يسرى الفخرانى

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.