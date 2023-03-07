شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى الفخرانى عن اختيار اسم مسلسل "وبينا ميعاد": العمل كله مبنى على الصدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى ورئيس المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يسرى الفخرانى، أنهم يحاولون في الشركة المتحدة تقديم وجبة متكاملة للمشاهد، سواء في رمضان أو خارجه.

وقال الفخراني، أثناء حلوله ضيفاً على برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، عن مسلسل "وبينا ميعاد": فيه دراسة يومية مع المؤلف والمخرج والمنتج، يعني مثلاً بداية العمل على المسلسل ما كانتش زي ما ظهر للجمهور؛ لأن أي عمل لا بد أن تكون فيه قابلية للنمو، ودي شريطة أي عمل ناجح".



يسرى الفخرانى

وأضاف: "إحنا مساعدين لأى حد بييجي يشتغل في العمل، بمعنى أن المخرج والمؤلف هما أصحاب العمل، ولكننا بنكون مساعدين ليهم في تطوير العمل، بمعنى مين هييجي يعمل إيه في المكان ده، وأمور كثيرة بتحصل فى الكواليس".

وعن اختيار اسم المسلسل قال: "أنا اللى اخترت الاسم بدلاً من اسم كان مقترح وهو "بيت العز"، وكنا قبل كده عملناه جزء من مسلسل "إلا أنا"، وفكرت فلقيت إن المسلسل كله مبنى على صدف يخلى الناس تتقابل من أول لحظة فيه وحتى نهايته، فجاتلى فكرة إن بينا ميعاد للتلاقى، واخترته ولاقى ترحابا شديدا".

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.