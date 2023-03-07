شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز لصاحبة السعادة: فكرة مسلسل وبينا ميعاد بدأت قبل سنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان صبرى فواز أن تحضيرات المسلسل استغرقت فترة طويلة قائلاً أثناء حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس: "أول مرة نتكلم على المسلسل كانت خلال كواليس مسلسل "ولاد ناس"، ووقتها هاني كمال وإبراهيم حمودة شرحوا فكرة المسلسل ومن وقتها وكان في تحضيرات ولكن كل واحد انشغل بأعماله إلى أن التقينا مرة أخرى وعملنا على المسلسل".

كما أكد الفنان صبرى فواز أثناء حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، أن المسلسل نجح بصورة كبيرة لأسباب عديدة، أبرزها أن الجمهور عطشان للدفا بقوله: "المسلسل طبطب على الناس اللى كانت عايزة تشوف حالة بالشكل ده، وتعيش كده بصورة حلوة فيها طبطبة عليهم".

في حين أعربت شيرين رضا عن سعادتها بالمشاركة في العمل، موضحة أن سر نجاح العمل بتلك الصورة هو الصدق الكبير من جانب كافة العاملين فيه حتى الذين جسدوا أدوار بناتها وأبناء صبرى فواز.

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.