شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس عن مشهد رقص صبرى فواز في "وبينا ميعاد": خارج التوقعات ولكن ناسب الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" عن إعجابها الشديد بمشهد صبرى فواز حينما رقص عقب تقديم استقالته من الشركة قائلة : "الشخصية دي توقعت ليها وأنا بتفرج إن ده ها يكون تصرفها، وإنه مش ها يتصرف زي ما ها نشوف في العادي لشخصيات بتبقى في محنة إنها بتروح بقه تتكلم لوحدها وتشكي وإزاى ها تتصرف بكره".

وأضافت : "كنت متوقعة لشخصية بالشكل ده إنها هتخالف التوقعات في تصرفها وده اللى حصل في المشهد".



صبرى فواز فى المسلسل

وتستضيف الفنانة إسعاد يونس بطلي العمل صبري فواز وشيرين رضا، بالإضافة إلى الشباب يوسف الكدواني، أسامة الهادي، آية سليم، تسنيم هاني، داليا شوقي، يوسف إبراهيم، والكاتب والمخرج هاني كمال، فضلاً عن يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.