شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب من واقع برومو "ضرب نار" تثير حماسة الجمهور للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما إن تم طرح البرومو الرسمي لمسلسل "ضرب نار" حتى أثار حالة كبيرة من التشويق لدى جمهور العمل ومحبي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، والذى يعتبرا من أهم الثنائيات التي حققت حالة كبيرة من النجاح مؤخراً مثلما حصل مع آخر تجاربهما في مسلسل "اللى ما لوش كبير" الذى عرض ضمن دراما رمضان العام قبل الماضى، حيث حفل برومو "ضرب نار" بإثارة حمست الجمهور بصورة كبيرة مثلما يظهر في السطور التالية.

الخط الصعيدي في الأحداث

دوماً ما تحظي الدراما الصعيدية بإثارة كبيرة وجماهيرية عريضة لدي كل محبي الدراما، وهو الأمر الذى يبدو أنه سيظهر جليا خلال مسلسل "ضرب نار" مع خطط مميز بقيادة شخصية أحمد العوضى الذى بدا أنه يعيش في الصعيد محملاً بطباع الصعيد، بالإضافة إلى وجود طابع ثأري مثلما ظهر في البرومو وهو ما يكسب العمل إثارة منتظرة.



العوضى

عودة سهير المرشدي للدراما

دوماً ما تحمل دراما رمضان مفاجآت سعيدة للجمهور، مع مشاهدة نجوم طالما كانت لهم بصمتهم، وهو ما سيظهر مع عودة الفنانة الكبيرة سهير المرشدي للدراما من جديد بعد غياب وفى دور مؤثر كونها تلعب دور والدة أحمد العوضى ما سيمثل إضافة كبيرة للعمل الذى يمتلأ بنجوم كُثر مثل الفنان احمد بدير والفنان ماجد المصرى إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات.

ثنائية ياسمين والعوضى من جديد

ثنائية ياسمين والعوضى أو "مهرة وجابر الكوماندا" وهو الأمر الذى يراهن عليه كثيرون من أجل مشاهدة عمل يتسم بإثارة كبيرة مثلما حصل مع نجاحهما في مسلسل "اللى ما لوش كبير"، وبالتالي يراهن الجمهور على المختلف في العمل، وهو ما يبدو جلياً خلال البرومو وستعكسه الأحداث بصورة أكبر، حيث ظهر البرومو بشخصيات جديدة تماماً للثنائى ما بين فتاة من شبرا تجسدها ياسمين عبد العزيز التي لم تظهر بهذا الشكل خلال آخر عملين بدت فيها بشكل مغاير، إلى العوضى الذى يجسد شخص صعيدي على خلاف شخصيته في المسلسل الماضى وقبلها دوره في الإختيار.

أيضاً بدا خلال البرومو أن الحياة لن تسير هادئة فى شكل قصة رومانسية بين الثنائى وإنما تصل لصراعات تخبأها حلقات المسلسل.



ياسمين والعوضى

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وغابت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.