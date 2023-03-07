شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الروايات للدراما من خلال "سره الباتع" ومذكرات زوج" في رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود تقديم الروايات الأدبية مرة أخرى في موسم رمضان المقبل 2023، حيث تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملين من أبرز الأعمال مقتبسة من روايات أدبية، وأبرزهم "سره الباتع" للأديب الكبير يوسف إدريس، وقام بعمل المعالجة الدرامية خالد كساب ومصطفى إبراهيم، وإخراج خالد يوسف.

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلاً وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم، وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز.

ويشارك فى بطولة المسلسل أيضًا أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.



سره الباتع ومذكرات زوج

والعمل الآخر هو مذكرات زوج بطولة النجم طارق لطفى، ومقرر عرضه في رمضان المقبل من 15 حلقة، وهو مقتبس عن رواية للكاتب أحمد بهجت، ويشارك في بطولته كلا من خالد الصاوى وعائشة بن أحمد، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ تدور أحداثه في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر.