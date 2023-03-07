أصالة تُعلق على لقاء كريستيانو رونالدو بالطفل السوري الذي تمنى رؤيته

أشادت الفنانة السورية أصالة نصري بموقف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ولاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو في تحقيق حلم طفل سوري في لقاء الأخير.

أصالة تشيد بالسعودية لتحقيق أمنية طفل سوري

وأعربت أصالة نصري في تدوينة لها عن سعادتها بالمشهد الذي جمع بين كريستيانو رونالدو والطفل السوري ربيع شاهين الذي فقد والده خلال زلزال سوريا الذي ضرب البلاد الفترة الأخيرة.

وكتبت أصالة نصري عبر حسابها الشخصي على تويتر تدوينة أعادت فيها نشر الفيديو الذي جمع بين الطفل وهو يعانق كريستيانو رونالدو ويلتقطوا الصور معاً.

وعلقت أصالة نصري "لا تتحقّق الإنسانيّة بدون السّعوديّة.. سعادة ربيع أمل لكلّ طفل سرقت منّه الظروف سعادته.. والأمل بدّه ناس بتسعى لإسعاد النّاس.. شكراً أسعدتونا كلّنا بحنيّتكم السعودية".

وظهر الطفل في مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز دقيقة، وهو مصطحب من قبل أحد المسؤولين بنادي النصر السعودي وتوجه به إلى مكان اللاعب، وعندما رأى الطفل اللاعب قال له " أنا أحبك"، وعبر عن حبه الشديد للاعب.

أصالة نصري تعلق على لقاء كريستيانو رونالدو بطفل سوري تمنى رؤيته

وعلق تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو وقال: "فرحتك فرحة لي ...حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير".

تركي آل الشيخ يحقق رغبة طفل سوري

وكانت البداية عند الإعلامي الإماراتي منذر المزكي والذي نشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي تويتر للطفل، أثناء زيارته لسوريا ضمن الحملة الإماراتية لإغاثة الناجين من زلزال سوريا المدمر، وقال الطفل السوري في مقطع الفيديو أن أمنيته الوحيدة هو رؤية اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، معرباً عن حبه للعالمي.

وشاهد مقطع الفيديو رئيس هيئة الترفيه في السعودية ثم شارك المقطع على حسابه وعلق عليه قائلاً: "يا ولدي أبشر وأهلا وسهلاً فيك أنت ووالدتك معك… يا أهل الخير من يوصلني فيه؟".

وبالفعل استقبل رئيس هيئة الترفيه الطفل السوري عقب وصوله إلى مطار الرياض ونشر مقطع فيديو للطفل بعد زيارته للأماكن الترفيهية في المملكة وظهر الطفل وهو يلهو ويمرح قبل أن يلتقي بنجمه المفضل.

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