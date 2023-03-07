الشاعر فارس إسكندر يتهم صفاء سلطان بإجبار ابنتها على نزع الحجاب

رد الشاعر الغنائي فارس إسكندر على الهجوم الذي شنته الفنانة صفاء سلطان عليه جراء الاتهامات التي وجهها للعاملات في الوسط الفني وكيفية وصولهن إلى الشهرة، معتبرة أن تلك التصريحات نالت منها.

فارس إسكندر يهاجم صفاء سلطان

واستعان فارس إسكندر في رده على صفاء سلطان بالمثل الشعبي قائلاً: "اللي فيه شوكة بتنخذه"، وذلك خلال لقاء له في برنامج المجهول مع الإعلامي رودولف هلال.

وعرض ضمن البرنامج تصريحات الفنانة السورية صفاء سلطان وسؤاله حول رده قائلاً:" قال أنت قليل أدب".

وهاجم فارس إسكندر، الفنانة صفاء سلطان في رده، مؤكداً أنه لا يحق لها التحدث عن الاحترام كونها فرضت على ابنتها نزع الحجاب واعتدت على حريتها الشخصية.

وعلق فارس إسكندر: "أكتر حدا زعجوا كلامي، هو أكثر حدا قدم تنازلات بـالوسط الفني، والأخت الفاضلة قدمت تنازلات كتير وما وصلت لمحل، أصلاً مش معروف هي شو فنانة أو مطربة، مذيعة ولا ممثلة، فـ عادي تكون ردة فعلها هيك لأن قدمت تنازلات وما وصلت إلى محل".

فارس إسكندر يرد على هجوم صفاء سلطان:

وشكك فارس إسكندر في موهبة صفاء سلطان قائلاً: "وأصلاً هي آخر وحدة بتحكي عن الاحترام، بدي أسألها ليش شلتي حجاب بنتك بعد ما بنتك اختارت تحط الحجاب؟، لولا مصاحبة فنان كبير ما حدا بيطلبك لأي عمل"، وأضاف:" أنا ما كنت بدي رد رغم أنها هاجمتني قبل، بس تطلع وتحكي مرة تانية، بدا ترند على ضهري، لا يا خيِّ وإذا بدك أنا لا أحترم".

صفاء سلطان ترد على إساءة فارس إسكندر

وجاء رد فارس إسكندر على صفاء سلطان بعد أيام من تصريحاتها التي استنكرت فيها حديثه عن كيفية صعود النجمات للشهرة والذي جاء نصها: "لا أحترم، وأنا أصلاً مستغربة كيف حبيبة قلبي رابعة كيف سمحت له يكمل كلامه، يعني ما بتمشي لا زوجها ولا أبوها، يعني إذا هو مشي معنا بـ يمشي الحال؟".

وتابعت:" عيب عليه، عيب نحن بنات عالم وناس لما نكون فنانات وممثلات، شلون يعني ما بـ تمشي أمورنا إلا إذا، عيب، عم يحكي بـ عرضنا بهل سهولة، وبدك نقول له وجهة نظرك، لأ، هيدي مش وجهة نظر هيدي قلة أدب".

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