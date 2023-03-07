شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حمودة لصاحبة السعادة: كان عندى تحد كبير فى مسلسل "وبينا ميعاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المنتج إبراهيم حمودة عن سعادته بسبب نجاح مسلسل "وبينا ميعاد" وقال خلال تصريحاته لبرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس: "نجاح المسلسل راجع لأسباب عديدة، أبرزها هو تمكنه من فك شفرة الجمهور الذى دوماً ما يكون في حاجة لأعمال تناسب حالته من وقت لآخر، وخلال تلك الفترة الجمهور كان يرغب في عمل بتلك النوعية الذى يناسب المجتمع".

وأضاف: "التحدي الكبير بالنسبة لنا هو انتقالنا من طبقة متوسطة في مسلسل (أبو العروسة) لطبقة متوسطة ولكن أعلى بشكل متفاوت، نظراً لأنهم امتداد لأهاليهم الذين كانوا مميزين في المجتمع، وبالتالي ورثوا عنهم الشياكة والرقى الذي يحاول أبطال المسلسل صبرى وشيرين للحفاظ عليه في حياتهم".



أسرة مسلسل وبينا ميعاد

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.