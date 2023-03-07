شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز وشيرين رضا عن نجاح "وبينا ميعاد" لصاحبة السعادة: الناس عطشانة للدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان صبرى فواز أثناء حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، أن المسلسل نجح بصورة كبيرة لأسباب عديدة، أبرزها أن الجمهور عطشان للدفا بقوله: "المسلسل طبطب على الناس اللى كانت عايزة تشوف حالة بالشكل ده، وتعيش كده بصورة حلوة فيها طبطبة عليهم".

في حين أعربت شيرين رضا عن سعادتها بالمشاركة في العمل، موضحة أن سر نجاح العمل بتلك الصورة هو الصدق الكبير من جانب كافة العاملين فيه حتى الذين جسدوا أدوار بناتها وأبناء صبرى فواز.



صبرى فواز

وتستضيف الفنانة إسعاد يونس بطلي العمل صبري فواز وشيرين رضا، بالإضافة إلى الشباب يوسف الكدواني، أسامة الهادي، آية سليم، تسنيم هاني، داليا شوقي، يوسف إبراهيم، والكاتب والمخرج هاني كمال، فضلاً عن يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.