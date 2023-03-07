شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شاورما و2 مانجة.. خروجة رومانسية تجمع محمد رمضان ومى كساب فى "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة تجمع بالنجمة مى كساب ضمن أحداث مسلسل "جعفر العمدة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناة DMC.





وكشف النجم محمد رمضان عن كواليس الصورة، يحث علق قائلاً: "جعفر العمدة وثريا في خروجة رومانسية عازمها في وسط البلد على 8 شاورما و اتنين مانجة.. هو ده الحُب يا متعلمين يا بتوع المدارس".

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصرياً على قناة DMC فى شهر رمضان المقبل، وطرح القائمون على العمل 3 بروموهات دعائية خلال اليومين الماضيين، وكشفت هذه البروموهات عن ملامح المسلسل أبرزها اختطاف ابن محمد رمضان كما كشفت عن عائلة جعفر العمدة من والدته وزوجاته وكذلك أشقاؤه وأقاربه الذين يعيشون فى نفس الحارة.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، عماد صفوت، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.



