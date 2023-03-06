نانسي عجرم تُعلق على الحكم بسجن "سعد لمجرد"

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الحكم الصادر بحق الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية في عام 2016.

نانسي عجرم تعلق على سجن سعد لمجرد

وعلقت نانسي عجرم على الحكم مشيرة إلى أنها تدافع عن حقوق المرأة ولا تقبل أن تصاب أحدهم بضرر، وتابعت قائلة: "أنا أدافع عن حقوق المرأة ولا أقبل الضرر أو الأذى للمرأة، ولكن أنا لا أعرف حيثيات القضية، وعندما يكون هناك محاكم واستئناف يكون هناك أخذ ورد".

ولفتت نانسي عجرم إلى أنها مرت بتجربة مشابهة، في إشارة إلى القضية التي اتهم فيها زوجها، معلقة: "لم أصدق ما كان يحدث.. كنت بحالة ظلم".

نانسي عجرم ورأيها في الحكم ضد سعد لمجرد

وجاء ذلك بعد أن أعلن فريق الدفاع عن سعد لمجرد تقديم الاستئناف على الحكم إلا أنه لمي تحدد موعد للجلسة بينما يقضي الفنان المغربي عقوبته داخل زنزانة انفرادية.

وكانت المحكمة أصدرت قراراً بعد تصويت 7 من أصل 9 من هيئة المحلفين بأنه مذنب بارتكاب جريمة الاغتصاب وحكم عليه بالسجن ست سنوات، فيما طالب ممثل النيابة العامة بسبع سنوات سجنا.

نانسي تتمنى انتهاء خلاف إليسا وزياد برجي

ومن جهة أخرى، أعربت نانسي عجرم عن أمنيتها انتهاء الخلاف بين إليسا وزياد برجي بسبب حقوق الملكية لأغنية وبطير مؤكدة أن المرأة رغم قوتها إلا أنها تكون أضعف من الرجل.

وأشارت إلى أنها ترى أن زياد برجي يجب عليه حل الأزمة مع إليسا، معلقة: "زياد لازم يراضي إليسا، والمرأة دايما أضعف من الرجل، وإليسا قوية ولكن هي امرأة، والنساء أحاسيسهم عالية".

وأكدت نانسي عجرم على إعجابها بأغنية وبطير بصوت إليسا وزياد برجي، قائلة: "كل منهما يتمتع بإحساس عال ومختلف.. برجي هو ملحن الأغنية، وإليسا تمتلك إحساسًا وتؤدي الأغاني بطريقتها الخاصة".

ولفتت إلى أن ملحن الأغنية دائماً يؤديها بطريقة مختلفة قائلة: "لا توجد أغنية أخدتها من ملحن وغنيتها مثله، وأخذت من زياد أغنية "يا غالي" وأغنية "بدي حدى حبه"، وأغنية "عم بتعلق فيك"، وهو بيغنيهم بطريقة كتير حلوة وبحب أسمعهم منه، وأنا بغنيهم بطريقة كتير حلوة"

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