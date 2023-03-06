دنيا بطمة تُثير السخرية بسبب إطلالة غريبة

تعرضت دنيا بطمة لموجة سخرية عالية بسبب أحدث إطلالاتها حيث ظهرت المطربة المغربية بإطلالة وصفها الجمهور بالغريبة.

إطلالة دنيا بطمة لم تكن الوحيدة التي عرضتها للسخرية ولكن تبدل ملامحها، حيث ظهرت الفنانة الشهيرة، كعادتها، بملامح متغيرة تماما عن الأيام الماضية.

إطلالة دنيا بطمة

اعتمدت دنيا بطمة في إطلالتها على المزج بين اللونين الأسود والأزرق ونسقت إطلالتها مع بوت طويل أسود من الجلد وجاكيت طويل بنفس اللون والخامة، وحقيبة يد صغيرة للغاية. نشرت دنيا بطمة الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور، إنستقرام، لتبدأ بعدها التعليقات التي تباينت ما بين تعليقات ساخرة وأخرى منتقدة إطلالات دنيا بطمة التي وصفوها بأنها لا تليق بنجمة شهيرة.

دنيا بطمة

وكتبت متابعة موجهة نصيحتها لدنيا بطمة: "دنيا أختي عندك كل الحق والإمكانيات باش تلبسي لباس يليق بالنجوم ولا حتى كأي بنت مغربية عادية مالك على هاد الحالة وتقبلي التعليق بصدر رحب"، "لهلأ يعمي ليكم بصيرة المال والجهل لا يلتقيان. هذي شهور معظمة وانت كل يوم تخرجي تجمعي اللعنة والدعاوي يا لطيف".كما سخر بعض المتابعين من ملامح دنيا بطمة والتي ظهرت بتغير واضح وكتب متابع: "اللي يزعل مو لبسك الغريب للي بتتعمدي إنه تختارينه كأنه بلا قيمة، لكن شكلك، أنا صرت ما بعرف شكلكما بين كل صورة واللي بعدها إذا بتبغي تباني بملامح غير، اختاري يا المكياج يا التجميل يا الفوتوشوب لكن الثلاث بتتحولي".

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