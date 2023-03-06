إيمي سمير غانم تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة ايمي سمير غانم صورة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم من خلال حسابها على موقع «الانستجرام» حيث عبرت عن اشتياقها له.{وعلقت ايمي على الصورة بـ "روح قلبي وحشتني يا احلى سمير واطيب بسبوس، ربنا يرحمك يا بابي وربنا عالم انت كنت طيب قد ايه واب حنين اوي اوي، اكتر واحد شفته طيب مع كل الناس حتي مع اللي مش كويس معاه كان برضه طيب جدا. بحبك يا بابي".

وشاركت الفنانة إيمى سمير غانم جمهورها ومتابعيها على موقع «إنستجرام»، صورة لها برفقه عائلتها، حيث ظهر في الصور والداها الراحلان الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، والراحلة والدة زوجها الفنان حسن الرداد، وفي صورة أخرى ظهر عدد أكبر من أفراد العائلة بينهم الإعلامي رامي رضوان، وشقيقتها دنيا سمير غانم.

وعلقت إيمي سمير غانم، على الصور العائلية: "اللهم في يوم الجمعة ارحم من فقدته العين وفقده المكان وافتقده القلب كثيرا، اللهم ارحم من فقدهم يؤلم وفراقهم لا يطاق، اللهم ارحم موتانا واجمعنا بهم في جنتك".

وسبق أن هنأت إيمي سمير غانم، في الشهر الماضي، زوجها الفنان حسن الرداد بعيد ميلاده الذي يوافق الاثنين 2 يناير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت إيمى سمير غانم، "كل سنة وأنت طيب يا أحلي وأجمل حسن، مهما كتبت عنك مش هقدر الاقي كلام يوصف ما شاء الله حبي ليك ربنا يحفظك وينجحك وتعمل كل اللي نفسك فيه".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حسن الرداد يرد لأول مرة على خبر انفصاله عن إيمي سمير غانم

إيمي سمير غانم تروج لفيلم حسن الرداد الجديد