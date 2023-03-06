شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات "عملة نادرة" و"تحت الوصاية" من روح الشخصيات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما نجد الحملات الدعائية تعتمد على البوسترات لأبطال المسلسلات بشكل خاص للبطل أوالبطلة، وأغلبها يكون فردى أو جماعى معتمدًا على إظهار البطل أو البطلة بشكلهم المعتاد، ولكن الموسم الرمضانى المقبل، يتميز بأفكار جديدة في الشكل الدعائى للبوسترات الدعائية، حيث نجد بوستر النجمة منى زكى بمسلسل "تحت الوصاية" نابع من روح الشخصية وله مدلول حى على الشخصية التي تقدمها منى في المسلسل، حيث أوضح البوستر مدى القهر والتضحية التي تعانيها تلك المرأة في بوستر "تحت الوصاية".

وتناقش النجمة منى زكي في المسلسل العديد من القضايا التي تخص المرأة وضرورة تمكينها في مختلف أنشطة المجتمع، وتحديها للصعاب الكثيرة التي تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل، مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.



تحت الوصاية وعملة نادرة

كما نجد بوستر مسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللى كريم في رمضان الكمقبل، غاية في الأهمية وله روح من داخل الشخصيات، خاصة أن البوستر له رسائل مختلفة، أبرزها التحدى الذى ظهرت به نيللى أمام رجل قوى وله هيبة مثل جمال سليمان، وهو دلالة على قوة العمل ،لاسيما أن العمل يدور في فلك الصعيد، وهو تيم جديدة تقدمها نيللى كرينم لأول مرة في الدراما التليفزيونية .

وتبدأ أحداث مسلسل "عملة نادرة" في التسعينات، وتقدم نيللي كريم من خلاله الدراما الصعيدية للمرة الأولى، إذ تخوض خلال العمل حربا شرسا مع أهل زوجها، بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربًا من أجل الحصول على حقوقها.

والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.