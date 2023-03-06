عاصي الحلاني يشعل أجواء الإمارات بحفل في مهرجان صيف دبي

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلاً غنائيا كبيرا في الإمارات، ضمن مهرجان صيف دبي وسط حشد جماهيري كبير.

عاصي الحلاني في أول ظهور بعد خطبة ماريتا

وقدم النجم اللبناني خلال الحفل، مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من محبيه الذين رددوا معه كلمات الأغاني منها «وأني مارق مريت» و«بحبك وبغار» و«يا طير»، و«ست الستات» و«مالي صبر».

عاصي الحلاني: دبي ليلة صيف والعمر

ووجّه رسالة للجمهور عبر حساباته في السوشيال ميديا: «دبي ليلة صيف وليلة من العمر مع الجمهور الرائع».

وكان الفنان عاصي الحلاني، احتفل منذ أيام بخطبة ابنته ماريتا على كميل أبي خليل رئيس قسم الإنتاج في أحد تطبيقات الموسيقى.

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني طرح نهاية العام الماضي، أغنية أربعين خمسين مع الفنان عادل العراقي من إنتاج وتوزيع شركة روتانا.

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