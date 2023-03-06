بدون ذرة خجل .. سعاد حسني تصرخ بالراحة عليا الله يسترك والمخرج يأمر بمواصلة التصوير وخلع ملابسها وتحول التمثيل إلى حقيقة.. شاهد

فنون - كتب ياسمين التهاني في الأحد 30 أكتوبر 2022 12:06 صباحاً - بقيت وستبقى إلى الأبد يا سعاد حسني سندريلا الشاشة العربية التي لن تتكرر. مما مكنها من تقديم جميع أدوارها في العديد من أفلامها وغيرها التي قدمتها للسينما المصرية لما يقرب من 85 فيلما ، وجميعها أفلام رائعة. مشهد رشدي اباظه مع سعاد حسني.

وقع في حبها فتى الشاشة الراحل للعربية الأولى رشدي أباظة أثناء تصوير فيلم “الغروب و الشروق”. في مشهد مفاجئ لكل من كان وراء الكواليس يشاهد مشهدًا مفاجئًا ، نزل رشدي أباظة على ركبتيه أمامها ،

لكن سيندريلا لم تأخذها على محمل الجد ، لأن رشدي أباظة كان معروفًا بأهوائه خاصة مع وضحكت عليه الفنانات معبرة عن سعادتها بكلماته ، لكن الأمر تكرر للمرة الثانية واللقاء الثاني معها في فيلم الحب المفقود وبعد الانتهاء من تصوير أحد مشاهد الفيلم. العمل ،

سقط رشدي على ركبتيه مرة أخرى وقال لها إنني أحبك رغم وجود المرأة الجميلة ذات أجمل عيون في الشرق الأوسط ، زبيدة ثروت معهم وراء كواليس العمل لكن سعاد حسني دائما ما تشد انتباه القمر وقلوب كل من حولها ترد على رشدي أباظة طالبة المساعدة من مخرج فيلم هاني بركات وحقنني بركات. رشدي هدوبني.

تعززت العلاقة القوية التي جمعت بين محرم فؤاد وسعاد حسني ، بعد أن وقفا معًا أمام الكاميرا لأول مرة في فيلمهما الأول حسن ونعيمة ثم تطورت العلاقة بينهما بأفضل طريقة بعد المشاركة. مع بعضهم للمرة الثانية في فيلم بدون موعد ولكن بسبب انشغال محرم فؤاد بأعماله وانشغال سعاد حسني بأعمالها ، انقطعت العلاقة بينه.