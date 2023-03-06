شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن "الفن والثقافة وبناء الإنسان" وتكريم للفنان محمد صبحي بجامعة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكرم جامعة بورسعيد الفنان الكبير محمد صبحي عقب إلقائه ندوة بعنوان "الفن والثقافة وبناء الإنسان" وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 مارس في الساعة الحادية عشرة صباحًا بمسرح الجامعة ببورفؤاد، وتقام الندوة والتكريم برعاية أيمن محمد إبراهيم رئيس الجامعة، وجلال كمال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يعرض حاليًا النجم الكبير محمد صبحي أحدث مسرحياته "عيلة اتعمل لها بلوك" وقد حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها وتستمر في النجاح والإقبال الجماهيري رافعة لافتة كامل العدد حتي الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان، وتستأنف عروضها في موسم عيد الفطر.

"عيلة اتعمل لها بلوك "مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان .