أفلام سينمائية جمعت محمد إمام و ياسمين صبري بعد الإعلان عن "أبو نسب"

تم الإعلان عن الاستعداد لتجهيز فيلم سينمائي جديد من بطولة الفنان محمد إمام وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة ياسمين صبري في الفيلم الجديد "أبو نسب" وبذلك يعتبر الفيلم هو ثالث بطولة سينمائية تجمعهما بعد تجربتين في السينما من قبل.

جحيم في الهند

عام 2016 كان أول فيلم سينمائي جمع بين الفنانة ياسمين صبري والفنان محمد إمام هو فيلم "جحيم في الهند".

ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي حينما يتم الاستعانة بفرقة قوات خاصة لإنقاذ السفير المصري بدولة الهند بعد اختطافه، وتأتي المفاجأة حينما يكتشف بطل الفيلم أن من تم استدعاؤهم لهذه المهمة ليسوا أعضاء فرقة قوات خاصة، بل إحدى فرق العزف الموسيقي.يذكر أن الفيلم شارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني وأحمد فتحي وجاء الفيلم من تأليف مصطفى صقر و محمد عز الدين وإخراج معتز التوني.

ليلة هنا وسرور

عام 2018 جاء التعاون السينمائي الثاني بين محمد إمام وياسمين صبري من خلال فيلم "ليلة هنا وسرور" والذي دارت أحداثه حول رضا الذي يعمل نصاب ويعود من إيطاليا لسرقة تمثال أثري، وينتحل شخصية رجل أعمال يُدعى سرور أبو الدهب، ليتعرف على فتاة تدعى هنا ويتزوج منها، ويوهمها بأنه يعمل لدى المخابرات المصرية، وأن الموساد يتعقبه لسرقة التمثال، وفي نفس الوقت يتربص به زعيم العصابة ليسرق نفس التمثال.وشارك في بطولة الفيلم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن وكرم جابر والفيلم من تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر وإخراج حسين المنباوي.

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