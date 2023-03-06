فيلم Pathaan لـ"شاروخان" يُحقق أعلى إيرادات في السينما الهندية

منذ إصدار فيلم Pathaan الرائع لشاروخان في يناير، بدأ بإنطلاقة قوية في شباك التذاكر ولا يزال مكتسحاً الأرباح الهندية. ففي أسبوعه الخامس منذ إصداره، تجاوز الفيلم الـ500 كرور روبية في شباك التذاكر المحلي، ليُصبح فيلم الحركة من بطولة شاروخان، ديبيكا بادوكون وجون أبراهام، الفيلم الهندي الأعلى ربحاً والأكثر نجاحاً على الإطلاق، متغلباً على النسخة الهندية من Baahubali، التي احتلت المركز الأول سابقاً.

كان الضجيج الكبير للفيلم هائلاً واستمر في تحطيم العديد من الأرقام القياسية، بما في ذلك أعلى إيرادات في يوم الإفتتاح، وعطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات في أسرع وقت.

الأفلام الهندية الأخرى التي تجاوزت علامة 1،000 كرور روبية في شباك التذاكر العالمي تشمل "Baahubali 2: The Conclusion"، RRR وKG.F: Chapter 2.

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شارك سيدهارث أناند مخرج العمل الأخبار المفرحة على حساب تويتر الخاص به، وكتب: "تخطينا مجموعات # Baahubali2 باللغة الهندية. لحظة فخر بالنسبة لي ... !!! مرة أخرى شكراً لجميع الجمهور الذي شجع فيلم #Pathaan". كما ذكر المحلل التجاري تاران أدارش فيلم Pathaan في قائمة أعلى 4 أفلام ربحاً باللغة الهندية.

كما شارك حساب الشركة المنتجة للفيلم Yash Raj Films الإنجاز الذي حققه الفيلم وكتبت ما معناه : " فيلم Pathaan يحكم القلوب في كل مكان ! احتفل بـ #Pathaan مع # YRF50 على شاشة كبيرة بالقرب منك، باللغات الهندية والتاميلية والتيلغو"

في هذه الأثناء، حظى فيلم Selfiee لأكشاي كومار، الذي عُرض في دور العرض في 24 فبراير، بأسبوع كئيب ولم يلاقي النجاح المُخطط له، حيث حصل على إيرادات بلغت 14.25 كرور روبية صافية. الفيلم من إخراج راج ميهتا.

عودة شاروخان للسينما مرة أخرى

شهد Pathaan عودة شاروخان لقيادة الأدوار بعد أكثر من أربع سنوات من الإنقطاع عن السينما، حيث كان آخر عمل قام ببطولته هو Zero، الذي صدر في عام 2018.

يتتبع الفيلم الجاسوس باثان (شاروخان)، الذي يخرج من المنفى لمنع جماعة Outfit X الإرهابية من شن هجوم منهك على الهند. إنه الفيلم الرابع في عالم التجسس للمنتج أديتيا شوبرا، بعد فيلم سلمان خان Ek Tha Tiger، Tiger Zinda Hai، و War، بطولة هريثيك روشان.

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