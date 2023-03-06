شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أفلام من ألمانيا تشارك فى مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية بدورته الـ 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل دولة ألمانيا ضيفًا شرفيًا فى فعاليات الدورة الـ 24 من مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والذى من المقرر انطلاقه، 14 مارس الجارى بمدينة الإسماعيلية.

وفي ذلك الإطار يعرض ضمن فعاليات هذه الدورة وضمن برنامج الأفلام القصيرة، 8 أفلام من ألمانيا، منها 4 أفلام فى المسابقات الرسمية للمهرجان، حيث يشارك كلا من فيلم "الطفل المخطط لقدومه"، للمخرجة لورا سولباش، والفيلم عن قصة أم تُدعى "جريس" مصابة بمتلازمة داون، لها ابنة صغيرة "ميلا" تعيش بأحد دور الرعاية، لكن الأم تريد أن ترعى ابنتها بنفسها وبناء على ذلك تتخذ قرارا عفويا مليئا بالمخاطر.

حيث يشارك فيلم "لماذا ارتكبت هيلين كوخ جريمة سرقة سيارة خطيرة؟ اخراج موريتز جيزر، فى مسابقة الروائى القصير، والفيلم تدور أحداثه عن علاقة معلمة غريبة الأطوار "هيلين" تكره طالبتها المشاغبة "ميا".

وفى مسابقة الوثائقى القصير، يشارك الفيلم الألمانى "صفارات إنذار" للمخرجة إيالريا دي كارلو، يتتبع الفيلم محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في ألمانيا من خلال طائرات الهليكوبتر التي تم تصوير الفيلم بها، يقارب الفيلم بين اليوم ورحلة يوليسيس بطل الأوديسا، إنها ملحمة العالم الصناعي التي تركت علامة دائمة على الغلاف البيئي للأرض، كما يشارك فيلم "النعم الثلاث" بمسابقه أفلام التحريك

أما خارج المسابقات الرسمية للمهرجان، يُعرض 4 أفلام أخرى من ألمانيا، وهى فيلم "ليس من الضروري أن تكون اليوم" ومدته 8 دقائق، من اخراج صوفيا جرونينج، وتدور أحداثه عن أربع أصدقاء يجلسون في ميدان بمدينة كولونيا، يبحثون عن الكلمات الصحيحة لكتابة رسالة إلى فتاة.

وفيلم "أحاديث الحدود"، للمخرج جوناثان برونار، ومدته 30 دقيقة، عن المهاجرين الذين حاولوا دخول الإتحاد الأوروبى عبر الحدود البولندية مع بيلاروسيا فى نوفمبر عام 2021.

وفيلم "جيجاي"، للمخرجتان بيترا ستيباتك، ومارين ويس، ومدته 8 دقائق، يحكى عن شخصان يحاولان كبت التدهور البطيء الذي يصيب علاقتهما، وفيلم "طموحات أقل" مدته 7 دقائق، من اخراج إيريم شوارتز.

يذكر أن برنامج الأفلام القصيرة شورت إكسبورت هو المشروع الذي جاء نتاج ثمرة تعاون بين جمعية الفيلم القصير – الرابطة الألمانية للفيلم القصير وچيرمان فيلمز للخدمات والتسويق ش.ذ.م.م. ومعهد جوته ليون ووكالة هامبورج للأفلام القصيرة ومهرجان كلِيرمون فِران الدولي للأفلام القصيرة.

جدير بالذكر أن الدورة الـ ٢٤ للمهرجان تحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة، والمهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ 24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.















