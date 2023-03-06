شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي وبيومي فؤاد من كواليس مسلسل "الكبير أوي 7" على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر قناة on في الترويج للأعمال الدرامية التي تعرض على شاشتها خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023، الذي يفصلنا عن انطلاقه أيام قليلة، ومن بين هذه الأعمال المسلسل المنتظر "الكبير أوي" الجزء السابع، الذي يعرض حصريا عبر شاشتها، ونشرت القناة صور من الكواليس، جمعت بين الكبير أوي (أحمد مكي) و الدكتور ربيع (بيومي فؤاد).

وكان صناع العمل طرحوا أمس البرومو التشويقي الأول، والذي أظهر عدد كبير من اللقطات الكوميدية الخاصة بين أبطال العمل، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها، فضلا عن ظهور عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، ونور اللبنانية.



أحمد مكي وبيومي فؤاد من كواليس "الكبير أوي 7"

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح، كمال أبو رية، ليلى عز العرب، عبد الرحمن ظاظا وحسين أبو حجاج وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم خلال أحداث الجزء السابع من مسلسل الكبير أوى للنجم أحمد مكى، الذى يتواصل تصويره للعرض حصرياً على قناة ON ومنصة watch it ، حيث يدخل الكبير فى خلافات ومشاكل دائمة مع زوجته مربوحة بعد مرور عام على زواجهما وذلك خلال العديد من المواقف الكوميدية بينهما.



اغنية والعانة

أما جونى فمازال في رحلته في البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر فى أحداث الجزء الثالثة شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

وطرح أحمد مكى قبل أيام أغنية "ولعانة" ضمن الحملة الدعائية للمسلسل ويغنيها مكى على طريقة الراب وحظي الكليب بانتشار واسع على صفحات السوشيال ميديا فور طرحها، وشهد الكليب عددا من اللقطات منها ظهور الفنان سعيد صالح، والفنان محمد حماقى الذى ظهر مرتديا "جلابية"، كما ظهر أحمد مكى مرتديا ملابس غريبة فى الكليب.