شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الجزء الثانى من مسلسل "يحيى وكنوز" فى رمضان على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة Dmc الجزء الثانى من مسلسل الكرتون "يحيى وكنوز" في شهر رمضان المقبل، وهو المسلسل الذى حقق نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول الذى عرض العام الماضى وتعلق الأطفال بالمسلسل، خاصة أن العمل يتناول كنوز مصر الثرية من الآثار والمدن الساحلية، بالإضافة إلى العراقة المصرية والحضارة الفرعونية.

وكان عصام السقا قد نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له من داخل الاستوديو أثناء تسجيل مشاهد شخصيته في مسلسل "يحيى وكنوز 2" وعلق عليه قائلاً: "مغامرات يحيى وكنوز الجزء الثاني شهر رمضان بإذن الله".

وضم الجزء الأول من المسلسل الكرتوني يحيي وكنوز الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2022، الفنان ياسر جلال، أحمد السقا، إسعاد يونس، أحمد العوضي، أشرف عبد الباقي، علاء مرسي، وسامي مغاوري، وغيرهم من النجوم ومن تأليف محمد عدلي ومن إخراج محمد عيد.



