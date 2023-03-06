شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج على 3 قنوات مختلفة في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الأعمال التي ينتظرها الجمهور خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023 مسلسل "جميلة" بطولة الفنانة ريهام حجاج، وهو مسلسل اجتماعي يناقش التغيرات التي طرأت على الأسرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على شاشة 3 قنوات مختلفة وهي الحياة، cbc، on، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.



مسلسل جميلة على الحياة

وكان الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، أشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" أنهم أوشكوا على الانتهاء من تصوير مسلسل "جميلة"، وأن العمل سوف يقدم ما يحدث داخل الأسرة المصرية، وكيف تغيرت في ظل الأحداث الأخيرة.

يذكر أن ريهام حجاج قدمت العام الماضي مسلسل "يوتيرن"، والذي شارك في بطولته كل من: عبيرصبري، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.



مسلسل "جميلة" على cbc

مسلسل جميلة على on