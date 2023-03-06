شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ونور اللبنانية ضيفا شرف مسلسل "الكبير أوي 7" في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع مسلسل "الكبير أوي" الجزء السابع البرومو التشويقي للعمل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، وسيطر على البرومو الكوميديا والمواقف التشويقية فضلاً عن ظهور النجم أحمد السقا وهو يركب الخيل، والنجمة نور اللبنانية كضيوف شرف خلال أحداث العمل.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح، كمال أبو رية، ليلى عز العرب، عبد الرحمن ظاظا وحسين أبو حجاج وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم خلال أحداث الجزء السابع من مسلسل الكبير أوى للنجم أحمد مكى، الذى يتواصل تصويره للعرض حصرياً على قناة ON ومنصة watch it ، حيث يدخل الكبير فى خلافات ومشاكل دائمة مع زوجته مربوحة بعد مرور عام على زواجهما وذلك خلال العديد من المواقف الكوميدية بينهما.

أما جونى فمازال في رحلته في البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر فى أحداث الجزء الثالثة شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

وطرح أحمد مكى قبل أيام أغنية "ولعانة" ضمن الحملة الدعائية للمسلسل ويغنيها مكى على طريقة الراب وحظي الكليب بانتشار واسع على صفحات السوشيال ميديا فور طرحها، وشهد الكليب عددا من اللقطات منها ظهور الفنان سعيد صالح، والفنان محمد حماقى الذى ظهر مرتديا "جلابية"، كما ظهر أحمد مكى مرتديا ملابس غريبة فى الكليب.