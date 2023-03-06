كلاب النجمة الأميركية «ليدي غاغا» داخل أروقة المحاكم

تثير «كلاب» النجمة الأمريكية «ليدي غاغا» كثيراً من الجدل خلال السنوات الماضية، ومؤخراً رفعت امرأة دعوى قضائية ضد «ليدي غاغا» تطالبها بمليون ونصف المليون دولار بسبب رفض الأخيرة إعطائها مكافأة العثور على الكلاب المسروقة.

سرقة كلاب «غاغا»

في عام 2021 فقدت الفنانة الأمريكية «ليدي غاغا» كلبين في حادثة سطو مسلح، واعتدى السارقون على «موظف الكلاب» المسئول عن كلاب «غاغا»؛ لتعلن الفنانة الأمريكية عن جائزة 500 ألف دولار لمن يساعدها في العثور على كلابها.

العثور على الكلبين

بالفعل تواصلت سيدة تدعى جينيفر ماكبرايد مع «ليدي غاغا» وأخبرتها بعثورها على الكلبين المخطوفين مقيدين بأحد أعمدة الإنارة، ولكن الشرطة وجهت اتهامات لـ«ماكبرايد» بالتورط مع العصابة في سرقة الكلاب، وبعد التحقيقات صدر الحكم بالسجن 21 عاماً على «جيمس هوارد جاكسون» بتهمة الشروع في القتل بعد أن أطلق الرصاص على «مسئول رعاية الكلاب» وإصابته بإصابات خطيرة، في حين تمت تبرئة «ماكبرايد».

دعوى قضائية

من جانبها، رفعت «جينيفر ماكبرايد» دعوى قضائية تتهم فيها «ليدي غاغا» بالتحايل عليها والمماطلة في دفع المكافأة، وأعلنت أنها لا ترغب في استلام المكافأة، بل تطلب تعويضاً قيمته مليون ونصف المليون دولار بعد تشويه سمعتها.

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