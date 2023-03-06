حلا شيحة تكشف بأول مواجهة مع جمهورها "أنا قيد التطوير"

وضعت الفنانة حلا شيحة أول صورة لها بدون حجاب على صفحتها الرسمية والوحيدة بموقع إنستغرام، بعد أسبوع كامل من حذف كل صورها القديمة بالحجاب، والامتناع عن نشر أي صور إلا عبر خاصية الاستوري، وتلقت حلا كما هو متوقع هجوماً مشدداً من متابعيها الذين وصفوا التزامها بغطاء الرأس سابقاً بلعبة تمارسها من أجل الزواج، بينما توقف البعض أمام تغير ملامحها خاصة في منطقة الأنف، وأكدوا خضوعها لجراحة تجميل تمهيداً لعودتها لمزاولة مهنة التمثيل.

حلا التقطت الصورة من داخل السيارة وأظهرت الخصلات الأمامية لشعرها، بينما قامت بارتداء كاب لتغطية بقية الشعر، واكتفت بوضع تعليق غامض قالت فيه: "Evolving"، وتعني بالعربية قيد التطوير، وهو ما دفع البعض للتوقف أمام شكل أنفها الذي تغير تماماً عن صورها القديمة، وتوقع البعض أنها خضعت لجراحة تجميل قبل العودة لممارسة نشاطها الفني.

والحقيقة أن حلا شيحة خضعت لجراحة تجميل بالفعل ولكن قبل زواجها مباشرة من الداعية معز مسعود، ولم يلاحظ عدد كبير من متابعيها أثر الجراحة، بسبب عدم خضوع حلا لجلسات تصوير احترافية طوال الفترة الماضية.

يذكر أن حلا شيحة حرصت على توجيه التهنئة للفنان أشرف زكي بمناسبة إعادة انتخابه نقيباً للمهن التمثيلية باكتساح، وتمنت له التوفيق دائماً، وهو ما اعتبره البعض خطوة جديدة منها لتأكيد عودتها للحياة الفنية، وفي الوقت نفسه تراجع زكي عن موقفه المتشدد إزاء منح تصاريح مزاولة المهنة لحلا، مؤكداً أن تصريحاته السابقة عنها كانت خطأ وتم تداركه.

ونشرت حلا شيحة صورة لأشرف زكي عبر استوري حسابها بموقع إنستغرام، مع تعليق: بالتوفيق دايماً.

حلا شيحة تكشف عن خطواتها القادمة بالتدريج

ولا زالت حلا شيحة مترددة في إعلان خطوتها القادمة، وتقوم بالكشف عن خطتها بالتدريج، فبعد تداول صورها بدون حجاب، وتغيير صفتها على الحساب الرسمي الوحيد لها على إنستغرام لتصبح فنانة، وجهت حلا رسالة إلى جمهورها، وخاصة النساء، وقالت إن لديها ما تقوله وتريد أن تدعم قصص النضال النسائية، ولكنها تفضل عدم الحديث الآن.

حلا نشرت صورة لها وهي بين أحضان ابنتها عبر خاصية الاستوري بحسابها على إنستغرام، وظهرت بدون غطاء الرأس، وعلقت برسالة باللغة الإنكليزية قالت فيها: أنا مثل كل امرأة، وأفضل عدم الحديث في هذا الوقت، ولكن أكيد هتكلم.

أضافت حلا شيحة: سأتحدث عما يدور بذهني وأدع كل امرأة تعرف أنها ليست وحدها فيما تشعر به، وسنتشارك قصة نضال كل واحدة فينا.

أحمد شيحة: ابنتي ليست محجبة

وسبق أن نفى الفنان التشكيلي أحمد شيحة أن تكون ابنته محجبة من الأساس، وقال تعليقاً على صورها الأخيرة بدون حجاب: التعليقات المتداولة حول حلا مجرد كلام فارغ وسخيف وبلا قيمة، وأضاف في تصريحات لبرنامج et بالعربي: ابنتي ليست محجبة بالمفهوم المعتاد، ترتدي طرحة خفيفة وتضعها على نصف شعرها فقط وتغطي رقبتها لا أكثر.

وتابع: «اتركوها في حالها.. ابعدوا هناك.. مفيش حاجة تركزوا فيها غير حلا والحجاب!!.. هناك الكثير من الأشياء المهمة حولنا»، لافتاً إلى أن الانتقادات التي تتعرض لها حلا، تسبب لها في حالة من الضيق ويجعلها تكره الشهرة تماماً.

وحول إمكانية عودتها للتمثيل مجدداً، أكد أنه لا يعرفها موقفها تجاه العودة متابعاً: لا أتحدث معها في ذلك الأمر منذ شهور، لكن ما أطلبه من الجميع أن تتركوها في شأنها حتى تسعد بحياتها، وتعيش في محبة وود، ووقتها قد تعود للساحة الفنية.

قرار نقابة المهن التمثيلية حول عودة حلا شيحة للفن

وسبق أن كشف الفنان أشرف زكي عن موقف نقابة المهن التمثيلية المتوقع حال طلب حلا شيحة العودة لممارسة مهنة التمثيل، مؤكداً أن القرار وقتها سيكون لكبار النجوم، لافتاً إلى أنه تسرع في تصريحه السابق برفض إعطاء تصريح التمثيل للفنانة حلا شيحة، في حال رغبتها التراجع عن قرار الاعتزال.

وأكد أشرف زكي أنه تراجع عن تصريحه السابق برفض عودة حلا شيحة للعمل الفني، ولكنه بنفس الوقت لن يتمكن من منحها التصريح بقرار منفرد منه، وأضاف في حواره لبرنامج "حبر سري": لو هي موجودة حالياً وعايزة تصريح سأستشير أهل الفن الأول وأهل الفن طيبين وهيقولوا وماله دي بنتنا.

وأكد أشرف زكي، أنه يتحرك لمساعدة جميع الممثلين ولكن المشاهير هم الذين يحصلوا على اهتمام وسائل الإعلام، وأوضح قائلا: «عمرنا ما تأخرنا على حد من الفنانين وأنا لا أتاجر بأوجاع الناس».

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