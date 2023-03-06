تفاصيل إصابة أميتاب باتشان أثناء تصوير أحدث أفلامه

نيودلهى - لايف ستايل
أعلن أسطورة بوليوود أميتاب باتشان أنه أصيب أثناء تصوير فيلم جنوبي الهند، ويتعافى في منزله.
ونشر الفنان صاحب الـ80 عاما، على مدونته مساء الأحد، أنه تعرض لإصابة في ضلعه أثناء تصوير فيلم الخيال العلمي "بروجيكت كيه" في مدينة حيدر أباد.
وينتج الفيلم باللغتين الهندية والتيلوغوية، ومن المقرر عرضه عام 2024.
ماذا قال؟
• كتب باتشان أنه أصيب بكسر في غضروف ضلع، بالإضافة لتمزق عضلي، مضيفا أن الإصابة كانت "مؤلمة"، وأنه استشار طبيبا قبل أن يعود إلى منزله في مومباي، ونصحه بالراحة.
• قال الممثل صاحب الشعبية الجارفة عالميا للمعجبين الذين يتجمعون غالبا خارج منزله في مومباي: "لن أتمكن من مقابلتكم هذا المساء، لذلك لا تأتوا. كل شيء على ما يرام".
• ذكر أن تصوير الفيلم توقف إلى أن يشفى.
وظهر باتشان في أكثر من 200 فيلم هندي، وجاءت انطلاقته في فيلم "زانجير" أو "السلسلة" عام 1973، وارتقى إلى النجومية بتمثيل شخصيات جريئة، وألهم المعجبين بتسريحة شعره وملابسه وصوته.
كما عمل الممثل في مجال السياسة، وكان مذيعا تلفزيونيا لفترة.
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