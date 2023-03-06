شكرا لقرائتكم خبر عن بنات شبرا ما يتعلمش عليهم.. ياسمين عبد العزيز والعوضي فى برومو "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو التشويقي الرسمي لمسلسل "ضرب نار" الذي من المقرر عرضه حصريًا على شاشة قناة on في رمضان، وكشف البرومو عن تقديم ياسمين عبد العزيز شخصية شعبية لفتاة من شبرا تدعى "مهرة"، تتحمل مسئولية نفسها وأخواتها بعد وفاة والدهم، وتعمل في الخياطة، وتقابل خلال مشوار حياتها رجلاً من سوهاج يدعى "جابر" وتقع في حبه، وسط العديد من المشاكل والصراعات التي تواجه الثنائي.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وغابت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.