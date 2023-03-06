شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد فى ندوة تكريمها بمهرجان أسوان: حسين كمال كان بيراقبني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نبيلة عبيد خلال الندوة المقامة ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، إن المخرج حسين كمال سافر لحضور مهرجان في الهند وكان يراقبها ويراقب تصرفاتها، وعندما عادا لمصر عرض عليها سيناريو وهي كانت أمنيتها أن تعمل مع حسين كمال وأعجبت بالسيناريو وقدمت العذراء والشعر الأبيض.





نبيلة عبيد

وأشارت نبيلة عبيد إلى أن الفلوس لا تغريها أبدًا وأن المهم بالنسبة لها هو الدور والمخرج والسيناريو والدعاية والأفيشات والعملية الإنتاجية بالكامل.

وشهدت الندوة حضور الفنانة بشرى، الفنانة سوزان نجم الدين، أميرة فتحي، والمخرج عمر عبد العزيز، دكتور خالد عبد الجليل وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبى، ويقدم الندوة السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان.

وتسلمت نبيلة عبيد تكريمها أمس فى حفل الافتتاح، حيث احتارت نبيلة الفنانة بشرى لتقديم تكريمها، فيما سلمتها التكريم وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، وفور صعود نبيلة عبيد على خشبة المسرح تلقت تصفيق حار من الحضور وقالت نبيلة "قلبى بيدق أوى أوى، مبسوطة جدًا علشان أنا فى أسوان ومع أهل هذه البلد الجميلة، أنا بحيى كل واحد موجود هنا والحقيقة ومش عارفة اقول أى حاجة خالص.

وأعلنت وزيرة الثقافة افتتاح افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة المقامة فى الفترة من 5 حتى 10 مارس الجارى، وتم تكريم أمس بجانب نبيلة عبيد عبيد كلاً من الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، والنجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار.

ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.