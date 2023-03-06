شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد: أنا ونادية الجندي تصالحنا وبقينا أصحاب وحبايب وبنسأل على بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نبيلة عبيد خلال الندوة المقامة ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، إنها كانت حريصة على متابعة مراحل الإنتاج والدعاية وكانت تذهب لرسامي الأفيشات ولو لم تعجب بالأفيش كانت تطلب تعديلات وتطلب وضع رموش في صورتها بالأفيش أو الحسنة الشهيرة في وجهها.

وأضافت نبيلة عبيد أن النجمة نادية الجندي والتي وصفتها بأنها صديقتها وحبيبتها وأنهما متصالحين، يتصلان ببعض ويسألان علي بعضهما دومًا ولكنها كانت تذهب لرسامي الأفيشات وعندما لا يلقى الأفيش إعجابها كانت تلقي البويات على الأفيش.

وشهدت الندوة حضور الفنانة بشرى، الفنانة سوزان نجم الدين، أميرة فتحي، والمخرج عمر عبد العزيز، دكتور خالد عبد الجليل وعدد من سفراء الاتحاد الاوروبى، ويقدم الندوة السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان.



نبيلة عبيد

وتسلمت نبيلة عبيد تكريمها أمس فى حفل الافتاج، حيث احتارت نبيلة الفنانة بشرى لتقديم تكريمها، فيما سلمتها التكريم وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، وفور صعود نبيلة عبيد على خشبة المسرح تلقت تصفيق حار من الحضور وقالت نبيلة"قلبى بيدق اوى اوى، مبسوطة جداً علشان أنا فى أسوان و مع أهل هذه البلد الجميلة، انا بحيى كل واحد موجود هنا والحقيقة ومش عارفة اقول أى حاجة خالص.

وأعلنت وزيرة الثقافة افتتاح افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة المقامة فى الفترة من 5 حتى 10 مارس الجارى، وتم تكريم أمس بجانب نبيلة عبيد عبيد كلاً من الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، والنجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار،

ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.