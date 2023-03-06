شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا أسامة من "الدوم" لـ "الصفارة" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم أحمد أمين مشاهد مسلسله "الصفارة" المقرر عرضه في رمضان على قناة dmc، وتشارك الفنانة ماريا أسامة في المسلسل وذلك بعد تألقها ونجاحها الفترة الماضية في الموسم الأول من برنامج "الدوم" الذي تألقت فيه ولفتت أنظار لجنة التحكيم، وتنطلق بعد ذلك في العديد من الأعمال الفنية، ومن المفترض أن يشهد موسم رمضان المقبل، تواجدها بشكل مختلف.

ماريا أسامة

وتدور أحداث مسلسل "الصفارة" في إطار كوميدي من 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة ، حاتم صلاح، إنعام سالوسة ماريا أسامة نجمة برنامج الدوم، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وضيوف الشرف محمد رضوان ومحمود البزاوي وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح، عبدالرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

كواليس مسلسل "الصفارة"