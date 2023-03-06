شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد: مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" عمل كوميدي راقٍ يطرح قضايا مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة الشابة مايان السيد أن مسلسل "1000 حمد لله ع السلامة" بطولة النجمة يسرا، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، عمل كوميدي راقٍ ومختلف ويطرح قضايا إنسانية واجتماعية مهمة.

وقالت مايان السيد إن فرحتها بهذا المسلسل لا توصف لأن كل تفصيلة فيه وكل شخص مشارك بالعمل له مكانة خاصة في قلبها، مشيرة إلى أن كواليس التصوير تسودها روح حلوة وطاقة إيجابية، موجهة الشكر لكل المشاركين في هذا العمل الكبير.



مايان السيد

وأضافت أنها متفائلة بشخصية سماح جلال المسيطر التي تجسدها في العمل، فهي شخصية مختلفة وتتمتع بخفة الدم، مشيرة إلى أن لديها شعور بالسعادة وفي نفس الوقت بالمسؤولية تجاه أدائها حتى تظهر بشكل يلاقي إعجاب الجمهور.

وأشارت إلى أنها معجبة بالجو العائلي المسيطر على الأحداث، كما أنها في قمة سعادتها لأنها بين فنانين كالنجمة يسرا وشيماء سيف ومحمد ثروت خاصة أن الكواليس مليئة الهزار والضحك.

وكانت مايان السيد روجت للمسلسل عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديو دعائي تظهر فيه يسرا وعائلتها بشكل كوميدي خلال رحلة البحث عن "طنط سوسو" حماتها في الأحداث.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، ويجري في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حول دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسي (يسرا) التي يتوفى زوجها بالغربة فجأة فتقرر العودة إلى مصر، للبحث عن عدد من الأسرار العائلية، مع ابنيها اللذين يأتيان إلى مصر لأول مرة، ويتعرض جميعهم لمواقف كوميدية وإنسانية.

يشارك في بطولة المسلسل محمد ثروت، وشيماء سيف، وآدم الشرقاوي، وسماء إبراهيم، ومطرب المهرجانات عنبة، وتأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.